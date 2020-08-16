https://ria.ru/20200816/1575855222.html
Лукашенко оценил численность митинга в его поддержку в 50 тысяч человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил численность участников митинга на Площади Независимости в более чем 50 тысяч человек. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:07
2020-08-16T16:13
мвд белоруссии
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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https://ria.ru/20200816/1575849644.html
Павел Пономарев
там и 5 000 не было
82
Андрей Дашков
Иногда лучше молчать..
48
29
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, минск, александр лукашенко, белоруссия