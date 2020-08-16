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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575855222.html
Лукашенко оценил численность митинга в его поддержку в 50 тысяч человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил численность участников митинга на Площади Независимости в более чем 50 тысяч человек. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T16:13
мвд белоруссии
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мвд белоруссии, минск, александр лукашенко, белоруссия

Лукашенко оценил численность митинга в его поддержку в 50 тысяч человек

15:07 16.08.2020 (обновлено: 16:13 16.08.2020)
6886
© REUTERS / Maxim Guchek/BelTAАлександр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
© REUTERS / Maxim Guchek/BelTA
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил численность участников митинга на Площади Независимости в более чем 50 тысяч человек.
"Дорогие друзья! Ценность вот этого более чем 50-тысячного действа еще в том, что меня вдохновляет: вы этим показали, кто в доме хозяин", - сказал Лукашенко, обращаясь к собравшимся.
В акции сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске приняли участие около 65 тысяч человек, она прошла без происшествий, сообщила РИА Новости в воскресенье официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Как митингует Минск
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Как митингует Минск
"На начало мероприятия (число участников составило – ред.) 65 тысяч", - отметила она.
По информации Чемодановой, "все прошло без происшествий".
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
там и 5 000 не было
16 августа, 15:17
Павел Пономарев
36200143
Иногда лучше молчать..
16 августа, 15:14
Андрей Дашков
26600214
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