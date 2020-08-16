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https://ria.ru/20200816/1575855010.html
Толстой назвал Губенко порядочным, мужественным и талантливым человеком
Депутат Мосгордумы, актер и режиссер Николай Губенко был порядочным, мужественным и талантливым человеком, его уход - это большая потеря для культуры, заявил... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:08
умер николай губенко
культура
театр
содружество актеров таганки
владимир толстой
московская городская дума
николай губенко
москва
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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умер николай губенко, театр, содружество актеров таганки, владимир толстой, московская городская дума, николай губенко, москва

Толстой назвал Губенко порядочным, мужественным и талантливым человеком

15:01 16.08.2020 (обновлено: 15:08 16.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСбор труппы театра «Содружество актеров Таганки»
Сбор труппы театра «Содружество актеров Таганки»
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Депутат Мосгордумы, актер и режиссер Николай Губенко был порядочным, мужественным и талантливым человеком, его уход - это большая потеря для культуры, заявил РИА Новости советник президента РФ Владимир Толстой.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что депутат Мосгордумы Николай Губенко умер от остановки сердца.
"Мы с Николаем Николаевичем были лично знакомы, он был просто прекрасный человек, который всегда заботился о других, об артистах своего театра... Он был человеком порядочным, мужественным и талантливым, поэтому, конечно, такие потери - всегда большая утрата для культуры, для близких, которым я искренне соболезную", - сообщил Толстой.
Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Губенко снимался в фильмах Андрей Кончаловского "Дворянское гнездо", Марлена Хуциева "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича"), Сергея Бондарчука "Они сражались за родину", Глеба Панфилова "Прошу слова" и других.
Николай Губенко
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КультураУмер Николай ГубенкоТеатрСодружество актеров ТаганкиВладимир ТолстойМосковская городская думаНиколай ГубенкоМосква
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