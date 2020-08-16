Толстой назвал Губенко порядочным, мужественным и талантливым человеком

"Мы с Николаем Николаевичем были лично знакомы, он был просто прекрасный человек, который всегда заботился о других, об артистах своего театра... Он был человеком порядочным, мужественным и талантливым, поэтому, конечно, такие потери - всегда большая утрата для культуры, для близких, которым я искренне соболезную", - сообщил Толстой.