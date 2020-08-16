Толстой назвал Губенко порядочным, мужественным и талантливым человеком

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Депутат Мосгордумы, актер и режиссер Николай Губенко был порядочным, мужественным и талантливым человеком, его уход - это большая потеря для культуры, заявил РИА Новости советник президента РФ Владимир Толстой.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что депутат Мосгордумы Николай Губенко умер от остановки сердца.
"Мы с Николаем Николаевичем были лично знакомы, он был просто прекрасный человек, который всегда заботился о других, об артистах своего театра... Он был человеком порядочным, мужественным и талантливым, поэтому, конечно, такие потери - всегда большая утрата для культуры, для близких, которым я искренне соболезную", - сообщил Толстой.
Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Губенко снимался в фильмах Андрей Кончаловского "Дворянское гнездо", Марлена Хуциева "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича"), Сергея Бондарчука "Они сражались за родину", Глеба Панфилова "Прошу слова" и других.