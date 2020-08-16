https://ria.ru/20200816/1575854985.html
В Москве задержали мужчину, жестко избившего годовалого ребенка
Следователи задержали жителя Москвы, который избил годовалую дочь сожительницы, дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетнего", сообщила... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:01
2020-08-16T17:21
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572902456.html
АНДРЕЙ КОННИН
Надеюсь, выродка отправят на нары, и надолго.
28
Алекс Серëжин
Это новое поколение Владимирской России.
23
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия