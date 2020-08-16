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В Москве задержали мужчину, жестко избившего годовалого ребенка
Следователи задержали жителя Москвы, который избил годовалую дочь сожительницы, дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетнего", сообщила... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T17:21
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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Надеюсь, выродка отправят на нары, и надолго.
28
Это новое поколение Владимирской России.
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве задержали мужчину, жестко избившего годовалого ребенка

15:01 16.08.2020 (обновлено: 17:21 16.08.2020)
17001
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следователи задержали жителя Москвы, который избил годовалую дочь сожительницы, дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетнего", сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, 15 августа в квартире на юго-востоке Москвы мужчина избил годовалую падчерицу. Девочка с множественными травмами головы и тела была госпитализирована вместе с мамой.
Дело расследуется по статье "Покушение на убийство малолетнего".

"В настоящее время мужчина 1999 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", — сказала Иванова.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Надеюсь, выродка отправят на нары, и надолго.
16 августа, 17:15
АНДРЕЙ КОННИН
2800000
Это новое поколение Владимирской России.
16 августа, 19:01
Алекс Серëжин
5002115
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