https://ria.ru/20200816/1575854404.html
Лукашенко завершил выступление на митинге в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил 30-минутное выступление на митинге. В конце своей речи Лукашенко отдельно поблагодарил ветеранов и солдат за... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:42
2020-08-16T15:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575852908_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_83540e1cf5f18dfc7b5dd143bde89afe.jpg
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
Olga Mironova
как-то быстро. аргументы за себя любимого закончились
28
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575852908_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_83540e1cf5f18dfc7b5dd143bde89afe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575852908_143:0:1280:853_1400x0_80_0_0_49d93d0a5685bc7838f66440647ccc35.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575852908_427:0:1280:853_1400x0_80_0_0_0a797c51a1e97500e308e01818809ca5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире