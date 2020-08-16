Лукашенко: загубите первого президента - это будет начало вашего конца

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Минске, заявил, что если народ "загубит" его - первого президента, - то это будет "начало вашего конца".
"Помните: (если - ред.) загубите не Лукашенко, а первого президента - это будет начало вашего конца",- обратился он к участникам митинга.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Минске, заявил, что страна не должна быть "отхожим местом" для Европы.
"Мы не должны стать отхожим местом для Европы", - сказал Лукашенко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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