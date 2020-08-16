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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575854319.html
"Стою перед вами на коленях". Лукашенко обратился к белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собравшиеся в его поддержку на площади Независимости в Минске заслужили, чтобы он встал перед ними на... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:22
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575854205.html
это ж как надо любить власть и пугает и на коленях, сейчас начнет петь, танцевать, ругаться матом
131
Актер погорелого театра
107
10
белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575853580_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_ad611bbd9e236c7364cfb969be95b9c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Стою перед вами на коленях". Лукашенко обратился к белорусам

14:41 16.08.2020 (обновлено: 15:22 16.08.2020)
27919
© Sputnik / Виктор ТолочкоАлександр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собравшиеся в его поддержку на площади Независимости в Минске заслужили, чтобы он встал перед ними на колени, передает корреспондент РИА Новости.
"Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили",- сказал Лукашенко, выступая на митинге. Несмотря на то, что некоторые СМИ восприняли слова о преклонении на коленях буквально, это была фигура речи.
Акции в поддержку и против властей Белоруссии. Онлайн-репортаж>>
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
это ж как надо любить власть и пугает и на коленях, сейчас начнет петь, танцевать, ругаться матом
16 августа, 14:42
Olga Mironova
57610265
Актер погорелого театра
16 августа, 14:43
AFAlex Fox2
52001054
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