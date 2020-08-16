https://ria.ru/20200816/1575854319.html
"Стою перед вами на коленях". Лукашенко обратился к белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собравшиеся в его поддержку на площади Независимости в Минске заслужили, чтобы он встал перед ними на... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:41
2020-08-16T15:22
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575854205.html
Olga Mironova
это ж как надо любить власть и пугает и на коленях, сейчас начнет петь, танцевать, ругаться матом
131
Alex Fox2
Актер погорелого театра
107
10
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575853580_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_ad611bbd9e236c7364cfb969be95b9c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире