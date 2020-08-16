"Стою перед вами на коленях". Лукашенко обратился к белорусам

"Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили",- сказал Лукашенко, выступая на митинге. Несмотря на то, что некоторые СМИ восприняли слова о преклонении на коленях буквально, это была фигура речи.