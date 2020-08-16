Лукашенко: не позволю отдать Белоруссию, даже когда буду мертвым

"Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам", - заявил Лукашенко на митинге своих сторонников, который прошел в воскресенье у Дома правительства.