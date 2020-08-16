Лукашенко: не позволю отдать Белоруссию, даже когда буду мертвым

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, если кто-то из граждан хочет "отдать" республику, он этого не позволит, даже когда "будет мертвым".
"Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам", - заявил Лукашенко на митинге своих сторонников, который прошел в воскресенье у Дома правительства.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никогда не пойдет на слом Белоруссии.
"Нам предлагают солдат НАТО - чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет - без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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