Лукашенко предупредил о "лязгающих" у границ Белоруссии войсках НАТО

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Войска НАТО "лязгают гусеницами" у ворот Белоруссии, идёт наращивание военной мощи у западных границ страны, заявил в воскресенье белорусский президент Александр Лукашенко.
"Кругом посмотрите: танки, самолеты на взлёте в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ", - сказал Лукашенко на митинге в центре Минска.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.