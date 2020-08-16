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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575854028.html
Лукашенко отверг проведение повторных выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг проведение повторных президентских выборов в стране, сказав, что тогда страна погибнет как государство. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T16:10
протесты в белоруссии
александр лукашенко
польша
латвия
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575839127.html
Ну почему же. У него ведь 80% поддержки, если ему верить? Проведет повторные честные прозрачные выборы без нарушений и победит на этот раз так, чтобы никто не усомнился в результате, в чем проблема? Логично? Впрочем, своими словами он уже сам расписался в том, что 80% у него нет, и честные выборы он выиграть не может. А в таком случае вопрос - да кем он себя возомнил, чтобы за всю страну решать, кто и как ей управлять будет? Богоизбранным мессией? У человека в голове явно вверх тормашками перевернулись представления о взаимоотношениях власти и народа. За столько лет на троне забыл, что это президент народу служит с позволения этого народа, а не наоборот? Вот честно, раньше к нему симпатию испытывал (как и большинство россиян). А сейчас аж переполняет глубочайшее презрение.
78
В вашу Запада угоду, ни кто деньги тратить на новые выборы не будет,угомонитесь.
54
32
польша
латвия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, польша, латвия, белоруссия, в мире

Лукашенко отверг проведение повторных выборов

14:34 16.08.2020 (обновлено: 16:10 16.08.2020)
6483
© Sputnik / Виктор ТолочкоАлександр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг проведение повторных президентских выборов в стране, сказав, что тогда страна погибнет как государство.
"Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоПольшаЛатвияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну почему же. У него ведь 80% поддержки, если ему верить? Проведет повторные честные прозрачные выборы без нарушений и победит на этот раз так, чтобы никто не усомнился в результате, в чем проблема? Логично? Впрочем, своими словами он уже сам расписался в том, что 80% у него нет, и честные выборы он выиграть не может. А в таком случае вопрос - да кем он себя возомнил, чтобы за всю страну решать, кто и как ей управлять будет? Богоизбранным мессией? У человека в голове явно вверх тормашками перевернулись представления о взаимоотношениях власти и народа. За столько лет на троне забыл, что это президент народу служит с позволения этого народа, а не наоборот? Вот честно, раньше к нему симпатию испытывал (как и большинство россиян). А сейчас аж переполняет глубочайшее презрение.
16 августа, 14:54
НПНе Патриот
43010034
В вашу Запада угоду, ни кто деньги тратить на новые выборы не будет,угомонитесь.
16 августа, 15:24
Владимир Медведев
28100124
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