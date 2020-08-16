https://ria.ru/20200816/1575854028.html
Лукашенко отверг проведение повторных выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг проведение повторных президентских выборов в стране, сказав, что тогда страна погибнет как государство. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:34
2020-08-16T16:10
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575839127.html
Не Патриот
Ну почему же. У него ведь 80% поддержки, если ему верить? Проведет повторные честные прозрачные выборы без нарушений и победит на этот раз так, чтобы никто не усомнился в результате, в чем проблема? Логично? Впрочем, своими словами он уже сам расписался в том, что 80% у него нет, и честные выборы он выиграть не может. А в таком случае вопрос - да кем он себя возомнил, чтобы за всю страну решать, кто и как ей управлять будет? Богоизбранным мессией? У человека в голове явно вверх тормашками перевернулись представления о взаимоотношениях власти и народа. За столько лет на троне забыл, что это президент народу служит с позволения этого народа, а не наоборот? Вот честно, раньше к нему симпатию испытывал (как и большинство россиян). А сейчас аж переполняет глубочайшее презрение.
78
Владимир Медведев
В вашу Запада угоду, ни кто деньги тратить на новые выборы не будет,угомонитесь.
54
32
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, польша, латвия, белоруссия, в мире