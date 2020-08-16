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Росгвардия опровергла данные о применении спецсредств в районе Куштау
Правоохранительные органы Башкирии продолжают обеспечивать общественную безопасность на шихане Куштау, где несколько дней идет противостояние между... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T17:13
башкирская содовая компания
республика башкортостан
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
башкирская содовая компания, республика башкортостан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия

Росгвардия опровергла данные о применении спецсредств в районе Куштау

14:25 16.08.2020 (обновлено: 17:13 16.08.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
УФА, 16 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии продолжают обеспечивать общественную безопасность на шихане Куштау, где несколько дней идет противостояние между экозащитниками и сотрудниками Башкирской содовой компании (БСК) из-за разработки горы предприятием, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
Ранее сообщалось, что протестуют экозащиники несколько дней на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии, мешая проезду тяжелой техники предприятия. При этом БСК сообщала РИА Новости, что конфликт не помещал плановой геологической работе и расчистке леса на Куштау.
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"Сотрудники Росгвардии оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали исключительно в рамках закона. Никакие спецсредства не применялись. Сообщения о применениях сотрудниками ведомства слезоточивого газа и светошумовых гранат не соответствуют действительности", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Башкирии. Собеседник пояснил агентству, что в воскресенье правоохранители остаются на месте событий.
"Обсуждаемая в соцсетях и мессенджерах информация о пострадавших среди сотрудников ОМОНа также не соответствует действительности", - добавили в ведомстве,
В БСК сообщают, что полицейские в субботу задержали многих молодых людей, "норовивших кинуться на участников флешмоба". В МВД по Башкирии не комментируют ситуацию.
Глава Башкирии Радий Хабиров ранее разрешил содовому предприятию разрабатывать один из шиханов – Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу горожан в Стерлитамаке. В 2018 году Башкирская содовая компания сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов - Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куштау. А чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау.
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Башкирская содовая компанияРеспублика БашкортостанФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
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