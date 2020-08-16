Росгвардия опровергла данные о применении спецсредств в районе Куштау

УФА, 16 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии продолжают обеспечивать общественную безопасность на шихане Куштау, где несколько дней идет противостояние между экозащитниками и сотрудниками Башкирской содовой компании (БСК) из-за разработки горы предприятием, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
Ранее сообщалось, что протестуют экозащиники несколько дней на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии, мешая проезду тяжелой техники предприятия. При этом БСК сообщала РИА Новости, что конфликт не помещал плановой геологической работе и расчистке леса на Куштау.
"Сотрудники Росгвардии оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали исключительно в рамках закона. Никакие спецсредства не применялись. Сообщения о применениях сотрудниками ведомства слезоточивого газа и светошумовых гранат не соответствуют действительности", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Башкирии. Собеседник пояснил агентству, что в воскресенье правоохранители остаются на месте событий.
"Обсуждаемая в соцсетях и мессенджерах информация о пострадавших среди сотрудников ОМОНа также не соответствует действительности", - добавили в ведомстве,
В БСК сообщают, что полицейские в субботу задержали многих молодых людей, "норовивших кинуться на участников флешмоба". В МВД по Башкирии не комментируют ситуацию.
Глава Башкирии Радий Хабиров ранее разрешил содовому предприятию разрабатывать один из шиханов – Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу горожан в Стерлитамаке. В 2018 году Башкирская содовая компания сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов - Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куштау. А чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау.