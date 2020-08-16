Росгвардия опровергла данные о применении спецсредств в районе Куштау

Ранее сообщалось, что протестуют экозащиники несколько дней на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии, мешая проезду тяжелой техники предприятия. При этом БСК сообщала РИА Новости, что конфликт не помещал плановой геологической работе и расчистке леса на Куштау.