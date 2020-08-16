https://ria.ru/20200816/1575853360.html
Лукашенко выступает на митинге в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил своих сторонников из всех регионов Белоруссии за то, что они прибыли на митинг в Минск, сказав, что "не... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:21
2020-08-16T15:26
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
Natalia Bikowa
Честный. А способна ли оппозиция раскрыть карты про своих кураторов, поводырей, из Польши призывающих и координирующих по интернету и места сборов и лозунги протестов?
143
Андрей Дашков
Так это ещё и со всей страны свезли..
133
79
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
поблагодарил своих сторонников из всех регионов Белоруссии за то, что они прибыли на митинг в Минск
, сказав, что "не его вина, что пришлось" их позвать.
"Я не хочу вас звать на эту площадь, у вас много дел, вы убираете хлеб, вы должны подготовить детишек к школе. Я помню 90-е, здесь стояли люди с кастрюлями, рабочие, просили кушать, просили накормить детей. Я не сторонник митингов, но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь", - заявил Лукашенко на митинге в белорусской столице.
Также Лукашенко заявил, что, если белорусы хотят реформ, власти завтра же их начнут.
"Я хочу спросить у вас – чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен? Каких, что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем", - заявил Лукашенко на митинге своих сторонников, который прошел в воскресенье у Дома правительства.
"Вы хотите вертолетных денег, но вы же знаете … не бывает "воздушных" вертолетных денег, что деньги надо зарабатывать каждый день и не на площади, а на заводах, на фабриках", - сказал глава республики.
Выступая на митинге, белорусский президент также порекомендовал рабочим не бросать свои рабочие места.
"Не бросайте рабочие места, ибо потом на них не вернетесь", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку.
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