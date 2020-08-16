В США за сутки выявили свыше 47 тысяч случаев коронавируса

Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида

Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 47 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Более 47 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США , более тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие сутки в США зарегистрировали 47 913 новых случаев заражения коронавирусом, 1 029 человек скончались.

Накануне сообщалось о 64 201 новом случае заражения и 1 336 летальных исходах.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 5 361 613 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 169 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,8 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 21 миллиона заразившихся и более 771 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 13 миллионов.