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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200816/1575853156.html
В США за сутки выявили свыше 47 тысяч случаев коронавируса
Более 47 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, более тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США за сутки выявили свыше 47 тысяч случаев коронавируса

14:14 16.08.2020
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© REUTERS / Maria Alejandra CardonaМедики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 47 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, более тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие сутки в США зарегистрировали 47 913 новых случаев заражения коронавирусом, 1 029 человек скончались.
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Накануне сообщалось о 64 201 новом случае заражения и 1 336 летальных исходах.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 5 361 613 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 169 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,8 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 21 миллиона заразившихся и более 771 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 13 миллионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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