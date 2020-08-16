"Все развалится". Глава МВД Белоруссии оценил призывы уйти в отставку

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, комментируя призывы к его отставке, заявил, что это деморализует личный состав и развалит все.
Как передает Sputnik Беларусь, об этом Караев заявил журналистам на митинге на площади Независимости в Минске.
"Как тут Латушко (руководитель Купаловского театра - ред.) кричал: я должен уйти в отставку? А (оппозиционный политик Владимир) Некляев, что я должен застрелиться? Я бы им принес этим очень большую радость, деморализовав свой личный состав. И тогда развалится все", - сказал Караев.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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