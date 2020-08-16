"Все развалится". Глава МВД Белоруссии оценил призывы уйти в отставку

"Как тут Латушко (руководитель Купаловского театра - ред.) кричал: я должен уйти в отставку? А (оппозиционный политик Владимир) Некляев, что я должен застрелиться? Я бы им принес этим очень большую радость, деморализовав свой личный состав. И тогда развалится все", - сказал Караев.