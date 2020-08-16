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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575853122.html
"Все развалится". Глава МВД Белоруссии оценил призывы уйти в отставку
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, комментируя призывы к его отставке, заявил, что это деморализует личный состав и развалит все. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:19
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

"Все развалится". Глава МВД Белоруссии оценил призывы уйти в отставку

14:14 16.08.2020 (обновлено: 14:19 16.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр внутренних дел Белоруссии Юрий Краева
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Краева
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Краева
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, комментируя призывы к его отставке, заявил, что это деморализует личный состав и развалит все.
Как передает Sputnik Беларусь, об этом Караев заявил журналистам на митинге на площади Независимости в Минске.
"Как тут Латушко (руководитель Купаловского театра - ред.) кричал: я должен уйти в отставку? А (оппозиционный политик Владимир) Некляев, что я должен застрелиться? Я бы им принес этим очень большую радость, деморализовав свой личный состав. И тогда развалится все", - сказал Караев.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Леонид Калашников
15 августа, 19:22
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Акции в поддержку и против властей Белоруссии. Онлайн-репортаж>>
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