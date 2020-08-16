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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575853084.html
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24", куда направлялись. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T18:00
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, белоруссия, сирия, украина, в мире

Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе

14:13 16.08.2020 (обновлено: 18:00 16.08.2020)
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24", куда направлялись.
По словам одного из мужчин, они искали работу и откликнулись на объявление на сайте Avito. С ними связался куратор, предложивший работу по охране нефтяных объектов в разных странах. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях.
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"В первую очередь, его интересовали Донбасс и Сирия. Начал задавать вопросы об участии в боевых действиях в Донбассе. Я сразу обозначил, что ни в каких боевых действиях на Донбассе не принимал участие", — рассказал россиянин, пояснивший, что на момент беседы уже был военным в запасе.
Позже с ними связались уже другие люди, заявившие, что их куратор погиб, а им предстоит отправиться на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэле. Так как они летели через Минск, им предложили временно отправиться в санаторий "Белорусочка" для отдыха, пока им заказывают билеты.
Через некоторое время их задержали белорусские правоохранители.
661632212
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Протесты в БелоруссииРоссияБелоруссияСирияУкраинаВ мире
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