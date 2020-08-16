https://ria.ru/20200816/1575853084.html
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24", куда направлялись. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:13
2020-08-16T18:00
протесты в белоруссии
россия
белоруссия
сирия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149566_164:0:945:439_1400x0_80_0_0_02b993d84bdee00d50bf29c50c496f7a.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575822804.html
4
россия
белоруссия
сирия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149566_164:0:945:439_1400x0_80_0_0_02b993d84bdee00d50bf29c50c496f7a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149566_25:0:976:713_1400x0_80_0_0_9f5cca1d1344cb5fcee26701fd8bf525.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149566_306:0:831:525_1400x0_80_0_0_fd39eb904ec1be5e1b967bbf420c8d11.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сирия, украина, в мире
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Задержанные под Минском
россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24"
, куда направлялись.
По словам одного из мужчин, они искали работу и откликнулись на объявление на сайте Avito. С ними связался куратор, предложивший работу по охране нефтяных объектов в разных странах. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях.
"В первую очередь, его интересовали Донбасс и Сирия. Начал задавать вопросы об участии в боевых действиях в Донбассе. Я сразу обозначил, что ни в каких боевых действиях на Донбассе не принимал участие", — рассказал россиянин, пояснивший, что на момент беседы уже был военным в запасе.
Позже с ними связались уже другие люди, заявившие, что их куратор погиб, а им предстоит отправиться на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэле. Так как они летели через Минск, им предложили временно отправиться в санаторий "Белорусочка" для отдыха, пока им заказывают билеты.
Через некоторое время их задержали белорусские правоохранители.