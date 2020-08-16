Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Задержанные под Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24" , куда направлялись.

По словам одного из мужчин, они искали работу и откликнулись на объявление на сайте Avito. С ними связался куратор, предложивший работу по охране нефтяных объектов в разных странах. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях.

"В первую очередь, его интересовали Донбасс и Сирия. Начал задавать вопросы об участии в боевых действиях в Донбассе. Я сразу обозначил, что ни в каких боевых действиях на Донбассе не принимал участие", — рассказал россиянин, пояснивший, что на момент беседы уже был военным в запасе.

Позже с ними связались уже другие люди, заявившие, что их куратор погиб, а им предстоит отправиться на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэле. Так как они летели через Минск, им предложили временно отправиться в санаторий "Белорусочка" для отдыха, пока им заказывают билеты.