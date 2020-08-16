МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на митинг в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Он вышел к собравшимся и поблагодарил своих сторонников по всем регионам Белоруссии. "Дорогие друзья, спасибо вам, что пришли", - сказал Лукашенко в начале своего выступления.
"Спасибо вам, вы никогда меня не подводили", - сказал президент.
Затем президент высказал благодарность каждому региону. "Спасибо вам, гомельчане, мы прожили с вами четверть трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам, земляки-могилевчане и витебчане. спасибо вам, жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости, военные годы. Спасибо вам, гродненцы, именно тогда, в середине 90-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас… Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции", - сказал белорусский лидер.
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