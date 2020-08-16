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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575852839.html
Лукашенко прибыл на митинг в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на митинг в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко прибыл на митинг в центре Минска

14:06 16.08.2020 (обновлено: 15:49 16.08.2020)
3160
© Sputnik / Виктор ТолочкоАлександр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на митинг в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Он вышел к собравшимся и поблагодарил своих сторонников по всем регионам Белоруссии. "Дорогие друзья, спасибо вам, что пришли", - сказал Лукашенко в начале своего выступления.

"Спасибо вам, вы никогда меня не подводили", - сказал президент.

Затем президент высказал благодарность каждому региону. "Спасибо вам, гомельчане, мы прожили с вами четверть трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам, земляки-могилевчане и витебчане. спасибо вам, жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости, военные годы. Спасибо вам, гродненцы, именно тогда, в середине 90-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас… Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции", - сказал белорусский лидер.
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