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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575852678.html
"Когда все утихнет". В Белоруссии пообещали проверить все случаи насилия
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что по всем случаям применения насилия и превышения полномочий со стороны милиции проведут проверку после... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
мвд белоруссии, белоруссия, в мире

"Когда все утихнет". В Белоруссии пообещали проверить все случаи насилия

14:00 16.08.2020
4464
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что по всем случаям применения насилия и превышения полномочий со стороны милиции проведут проверку после стабилизации ситуации в стране, сообщает Sputnik Беларусь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья по вечерам в стране проходят несанкционированные акции протеста, протестующие сооружают баррикады, правоохранители разгоняют их при помощи спецсредств.
"Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет", - приводит издание слова Караева.
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Протесты в Белоруссии
10 августа, 14:54Протесты в Белоруссии
"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
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