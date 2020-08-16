"Когда все утихнет". В Белоруссии пообещали проверить все случаи насилия

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что по всем случаям применения насилия и превышения полномочий со стороны милиции проведут проверку после стабилизации ситуации в стране, сообщает Sputnik Беларусь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья по вечерам в стране проходят несанкционированные акции протеста, протестующие сооружают баррикады, правоохранители разгоняют их при помощи спецсредств.
"Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет", - приводит издание слова Караева.
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