https://ria.ru/20200816/1575852565.html
Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:57
2020-08-16T14:50
протесты в белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200809/1575548262.html
dzr8891
Даешь союзное государство!
645
Manf Nain
правильно делают.Россию и так почти окружили,хотят сделать кольцо врагов и потом начнут на саму Россию лезть.
438
548
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154871/54/1548715489_0:182:2965:1850_1400x0_80_0_0_5a3e8e712ccc260210b9ec4c1bfd8262.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, политика
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным
, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что президент России подтвердил готовность оказать Белоруссии содействие на основе принципов договора о создании Союзного государства, а в случае необходимости — и по линии Организации Договора о коллективной безопасности.
Накануне главы двух государств уже беседовали по телефону. Они обсудили ситуацию в Белоруссии, а также взаимодействие профильных ведомств в вопросе о возвращении на родину 32 задержанных россиян. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты выразили уверенность, что все возникшие проблемы вскоре будут урегулированы.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко
набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста, но их подавляют силовики. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 121 сотрудник правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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