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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575852565.html
Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:50
протесты в белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
политика
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Даешь союзное государство!
645
правильно делают.Россию и так почти окружили,хотят сделать кольцо врагов и потом начнут на саму Россию лезть.
438
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/154871/54/1548715489_0:182:2965:1850_1400x0_80_0_0_5a3e8e712ccc260210b9ec4c1bfd8262.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, владимир путин, политика

Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор

13:57 16.08.2020 (обновлено: 14:50 16.08.2020)
121653
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне", — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
9 августа, 12:16Протесты в Белоруссии
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В пресс-службе отметили, что президент России подтвердил готовность оказать Белоруссии содействие на основе принципов договора о создании Союзного государства, а в случае необходимости — и по линии Организации Договора о коллективной безопасности.
Накануне главы двух государств уже беседовали по телефону. Они обсудили ситуацию в Белоруссии, а также взаимодействие профильных ведомств в вопросе о возвращении на родину 32 задержанных россиян. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты выразили уверенность, что все возникшие проблемы вскоре будут урегулированы.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста, но их подавляют силовики. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 121 сотрудник правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Даешь союзное государство!
16 августа, 14:00
ddzr8891
43150111888
правильно делают.Россию и так почти окружили,хотят сделать кольцо врагов и потом начнут на саму Россию лезть.
16 августа, 14:00
Manf Nain
333731588
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