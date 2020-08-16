Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что президент России подтвердил готовность оказать Белоруссии содействие на основе принципов договора о создании Союзного государства, а в случае необходимости — и по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Накануне главы двух государств уже беседовали по телефону. Они обсудили ситуацию в Белоруссии, а также взаимодействие профильных ведомств в вопросе о возвращении на родину 32 задержанных россиян. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты выразили уверенность, что все возникшие проблемы вскоре будут урегулированы.

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста, но их подавляют силовики. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 121 сотрудник правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.