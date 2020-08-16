Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200816/1575851920.html
Флаг оппозиции появился возле посольства Белоруссии в Стокгольме
Бело-красно-белый флаг, который используют протестующие в Белоруссии, появился на флагштоке возле посольства страны в Стокгольме, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:39
александр лукашенко
белоруссия
стокгольм (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575851786_0:0:1281:720_1400x0_80_0_0_3ad5878e912305835cf7fa52188d64dd.jpg
https://ria.ru/20200814/1575773320.html
7
белоруссия
стокгольм (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575851786_0:0:1281:720_1400x0_80_0_0_3ad5878e912305835cf7fa52188d64dd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575851786_0:0:961:720_1400x0_80_0_0_38bcc552ee787c736efb633a1fcfbab7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575851786_0:0:721:720_1400x0_80_0_0_ffbb9081d88818d690508c511dbf4ab5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, стокгольм (город)

Флаг оппозиции появился возле посольства Белоруссии в Стокгольме

13:39 16.08.2020
855
© РИА НовостиУ белорусского посольства в Стокгольме рядом с государственным флагом поднят бело-красно-белый флаг протестующих
У белорусского посольства в Стокгольме рядом с государственным флагом поднят бело-красно-белый флаг протестующих
© РИА Новости
У белорусского посольства в Стокгольме рядом с государственным флагом поднят бело-красно-белый флаг протестующих
СТОКГОЛЬМ, 16 авг - РИА Новости. Бело-красно-белый флаг, который используют протестующие в Белоруссии, появился на флагштоке возле посольства страны в Стокгольме, сообщает корреспондент РИА Новости.
Посольство Белоруссии располагается в районе Нака на юге Стокгольма в здании бизнес-центра, принадлежащего девелоперской компании. Бизнес-центр состоит из двух корпусов, между ними на площади установлено несколько флагштоков.
На крайнем флагштоке, ближайшем к корпусу, где находится посольство, расположен флаг одной из компаний-арендаторов, затем – национальный флаг Белоруссии, за ним - флаг еще одной компании-арендатора, затем бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции. Места на остальных шести флагштоках пустуют.
В настоящий момент РИА Новости не располагает комментарием посольства или компании, управляющей бизнес-центром.
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
14 августа, 12:12Протесты в Белоруссии
Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
13422970
Обсудить 7
Александр ЛукашенкоБелоруссияСтокгольм (город)
Рекомендуем
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Краева
"Все развалится". Глава МВД Белоруссии оценил призывы уйти в отставку
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
В Киеве назвали провокационными заявления Лукашенко на митинге в Минске
Люди на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости в Минске, Беларусь
В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко
Светлана Тихановская
Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко
Художественный руководитель театра Николай Губенко
Умер Николай Губенко
Айсултан Назарбаев
В Лондоне умер 30-летний внук Назарбаева
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
"Когда все утихнет". В Белоруссии пообещали проверить все случаи насилия
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Лукашенко: загубите первого президента - это будет начало вашего конца
Папа Римский Франциск
Папа Римский призвал к отказу от насилия в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Лукашенко предупредил о "лязгающих" у границ Белоруссии войсках НАТО
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Американское СМИ раскрыло планы США и Израиля по борьбе с С-400
Флаг НАТО
В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
03:27Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:15В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
03:12Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
03:08Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
03:02В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
03:02Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
03:00Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
02:56Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
02:43В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
02:42В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
02:10Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа
00:57Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
00:56В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой
00:23Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
00:18Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах
00:15Названы регионы России с самым доступным бензином
00:00Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
23:56Макрон поддержал протесты в Белоруссии
23:29В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Лента новостейМолния