Флаг оппозиции появился возле посольства Белоруссии в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 16 авг - РИА Новости. Бело-красно-белый флаг, который используют протестующие в Белоруссии, появился на флагштоке возле посольства страны в Стокгольме, сообщает корреспондент РИА Новости.

На крайнем флагштоке, ближайшем к корпусу, где находится посольство, расположен флаг одной из компаний-арендаторов, затем – национальный флаг Белоруссии, за ним - флаг еще одной компании-арендатора, затем бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции. Места на остальных шести флагштоках пустуют.