https://ria.ru/20200816/1575851920.html
Флаг оппозиции появился возле посольства Белоруссии в Стокгольме
Бело-красно-белый флаг, который используют протестующие в Белоруссии, появился на флагштоке возле посольства страны в Стокгольме, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:39
2020-08-16T13:39
александр лукашенко
белоруссия
стокгольм (город)
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7
белоруссия
стокгольм (город)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, стокгольм (город)
СТОКГОЛЬМ, 16 авг - РИА Новости. Бело-красно-белый флаг, который используют протестующие в Белоруссии, появился на флагштоке возле посольства страны в Стокгольме, сообщает корреспондент РИА Новости.
Посольство Белоруссии
располагается в районе Нака на юге Стокгольма
в здании бизнес-центра, принадлежащего девелоперской компании. Бизнес-центр состоит из двух корпусов, между ними на площади установлено несколько флагштоков.
На крайнем флагштоке, ближайшем к корпусу, где находится посольство, расположен флаг одной из компаний-арендаторов, затем – национальный флаг Белоруссии, за ним - флаг еще одной компании-арендатора, затем бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции. Места на остальных шести флагштоках пустуют.
В настоящий момент РИА Новости не располагает комментарием посольства или компании, управляющей бизнес-центром.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.