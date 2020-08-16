В Лондоне умер 30-летний внук Назарбаева

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер незадолго до тридцатилетия. Об этом пишет портал zakon.kz.
Эту информация подтвердила его мать Дарига Назарбаева.
По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце. Он умер в Лондоне. Другие подробности пока не сообщаются.
О смерти Айсултана Назарбаева сообщил в Telegram-канале внештатный советник премьер-министра Казахстана Ербол Едилов. Депутат нижней палаты парламента Мурат Темиржанов выразил семье соболезнования.
Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
Окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, работал в главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана. Увлекался футболом и некоторое время назад даже пробовал играть за "Портсмут".
© AFP 2020 / Alexander NemenovПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его внук Айсултан на голосовании в Астане. 10 января 1999
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его внук Айсултан на голосовании в Астане. 10 января 1999