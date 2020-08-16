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В Лондоне умер 30-летний внук Назарбаева
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер незадолго до тридцатилетия. Об этом пишет портал zakon.kz. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T18:37
министерство обороны казахстана
дарига назарбаева
нурсултан назарбаев
рахат алиев
лондон
в мире
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Окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, работал в главном разведывательном управлении министерства обороны Казахстана.
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РИА Новости
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353
60
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министерство обороны казахстана, дарига назарбаева, нурсултан назарбаев, рахат алиев, лондон, в мире

В Лондоне умер 30-летний внук Назарбаева

13:38 16.08.2020 (обновлено: 18:37 16.08.2020)
837421
© Фото : страница Айсултана Назарбаева в соцсетиАйсултан Назарбаев
Айсултан Назарбаев
© Фото : страница Айсултана Назарбаева в соцсети
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер незадолго до тридцатилетия. Об этом пишет портал zakon.kz.
Эту информация подтвердила его мать Дарига Назарбаева.
По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце. Он умер в Лондоне. Другие подробности пока не сообщаются.
О смерти Айсултана Назарбаева сообщил в Telegram-канале внештатный советник премьер-министра Казахстана Ербол Едилов. Депутат нижней палаты парламента Мурат Темиржанов выразил семье соболезнования.
Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
Окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, работал в главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана. Увлекался футболом и некоторое время назад даже пробовал играть за "Портсмут".
© AFP 2020 / Alexander NemenovПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его внук Айсултан на голосовании в Астане. 10 января 1999
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его внук Айсултана на голосовании в Астане. 10 января 1999
© AFP 2020 / Alexander Nemenov
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его внук Айсултан на голосовании в Астане. 10 января 1999
204579779955199
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Министерство обороны КазахстанаДарига НазарбаеваНурсултан НазарбаевРахат АлиевЛондонВ мире
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Окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, работал в главном разведывательном управлении министерства обороны Казахстана.
16 августа, 13:55
iirinakulagina2012
14126728101014
Наркотики - зло.
16 августа, 13:46
Mikhail Lavrentyev
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