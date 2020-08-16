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Су-27 подняли в воздух из-за итальянского самолета над Черным морем
Истребитель Су-27СМ поднялся в воздух над Черным морем из-за итальянского самолета, сообщает Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:40
россия
вмс италии
черное море
су-27
безопасность
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Все эти сообщения не стоят выеденного яйца. Самолеты летают над нейтральными водами и никого это не должно касаться. Ведь самолеты России летают мимо Швеции, Дании да и где угодно. Если нет нарушений, что об этом писать?
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Ну что заслужили то и получите.
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13
россия
черное море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
россия, вмс италии, черное море, су-27, безопасность

Су-27 подняли в воздух из-за итальянского самолета над Черным морем

13:31 16.08.2020 (обновлено: 14:40 16.08.2020)
14844
© РИА Новости / Виталий АньковИстребитель Су-27СМ
Истребитель Су-27СМ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Истребитель Су-27СМ. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Истребитель Су-27СМ поднялся в воздух над Черным морем из-за итальянского самолета, сообщает Национальный центр управления обороной.
Средства слежения зафиксировали приближающийся к российской границе объект. Су-27СМ из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа направился на опознание цели.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации "Атлантик" ВМС Италии", — говорится в сообщении.

После того как итальянский самолет развернулся и направился прочь от российской границы, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
Весь полет Су-27СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения государственной границы не было, подчеркнули в центре.
Российские средства слежения постоянно засекают иностранные военные борта вблизи российских территорий. Так, только на этой неделе Су-27 дважды вылетали на перехват американских самолетов над Черным морем, а МиГ-31 — над Баренцевым.
Многоцелевой истребитель Су-27
13 августа, 17:48
МиГ-31 подняли в воздух на перехват самолета ВМС США над Баренцевым морем
21270211796
Обсудить 13
РоссияВМС ИталииЧерное мореСу-27Безопасность
Популярные комментарии
Все эти сообщения не стоят выеденного яйца. Самолеты летают над нейтральными водами и никого это не должно касаться. Ведь самолеты России летают мимо Швеции, Дании да и где угодно. Если нет нарушений, что об этом писать?
16 августа, 14:54
nlk
24000012
Ну что заслужили то и получите.
16 августа, 15:27
AAAlex Alex
18000113
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