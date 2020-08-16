https://ria.ru/20200816/1575851696.html
Су-27 подняли в воздух из-за итальянского самолета над Черным морем
Истребитель Су-27СМ поднялся в воздух над Черным морем из-за итальянского самолета, сообщает Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:31
2020-08-16T14:40
россия
вмс италии
черное море
су-27
безопасность
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https://ria.ru/20200813/1575751985.html
nlk
Все эти сообщения не стоят выеденного яйца. Самолеты летают над нейтральными водами и никого это не должно касаться. Ведь самолеты России летают мимо Швеции, Дании да и где угодно. Если нет нарушений, что об этом писать?
36
Alex Alex
Ну что заслужили то и получите.
32
13
россия
черное море
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, вмс италии, черное море, су-27, безопасность
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Истребитель Су-27СМ
поднялся в воздух над Черным морем
из-за итальянского самолета, сообщает Национальный центр управления обороной.
Средства слежения зафиксировали приближающийся к российской границе объект. Су-27СМ из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа направился на опознание цели.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации "Атлантик" ВМС Италии", — говорится в сообщении.
После того как итальянский самолет развернулся и направился прочь от российской границы, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
Весь полет Су-27СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения государственной границы не было, подчеркнули в центре.
Российские средства слежения постоянно засекают иностранные военные борта вблизи российских территорий. Так, только на этой неделе Су-27 дважды вылетали на перехват американских самолетов над Черным морем, а МиГ-31 — над Баренцевым.