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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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Папа Римский призвал к отказу от насилия в Белоруссии
Папа Римский Франциск призвал в воскресенье к диалогу, отказу от насилия и уважению права в Белоруссии. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, папа римский, александр лукашенко, белоруссия, ватикан, в мире

Папа Римский призвал к отказу от насилия в Белоруссии

13:28 16.08.2020 (обновлено: 13:42 16.08.2020)
788
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 16 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал в воскресенье к диалогу, отказу от насилия и уважению права в Белоруссии.
"Мои мысли обращаются к дорогой Белоруссии. Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира", - заявил понтифик, обращаясь к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.
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На площади Святого Петра в Ватикане присутствовали несколько человек с бело-красно-белыми флагами, которые использует белорусская оппозиция.
Папа Франциск также заявил, что помнит и молится по поводу многих драматических событий, происходящих в современном мире.
"Продолжаю молиться за Ливан и за драматические ситуации в мире, которые являются причиной страданий людей", - сказал он. Кроме того, понтифик призвал не забывать о проблемах, возникших из-за пандемии COVID-19 "во многих семьях, у которых нет работы, которые потеряли работу и у которых нечего есть".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Люди на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости в Минске, Беларусь
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Акции в поддержку и против властей Белоруссии. Онлайн-репортаж
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