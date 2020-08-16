Папа Римский призвал к отказу от насилия в Белоруссии

"Продолжаю молиться за Ливан и за драматические ситуации в мире, которые являются причиной страданий людей", - сказал он. Кроме того, понтифик призвал не забывать о проблемах, возникших из-за пандемии COVID-19 "во многих семьях, у которых нет работы, которые потеряли работу и у которых нечего есть".