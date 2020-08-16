Папа Римский призвал к отказу от насилия в Белоруссии

ВАТИКАН, 16 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал в воскресенье к диалогу, отказу от насилия и уважению права в Белоруссии.
"Мои мысли обращаются к дорогой Белоруссии. Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира", - заявил понтифик, обращаясь к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.
На площади Святого Петра в Ватикане присутствовали несколько человек с бело-красно-белыми флагами, которые использует белорусская оппозиция.
Папа Франциск также заявил, что помнит и молится по поводу многих драматических событий, происходящих в современном мире.
"Продолжаю молиться за Ливан и за драматические ситуации в мире, которые являются причиной страданий людей", - сказал он. Кроме того, понтифик призвал не забывать о проблемах, возникших из-за пандемии COVID-19 "во многих семьях, у которых нет работы, которые потеряли работу и у которых нечего есть".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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