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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575851145.html
В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко
Проправительственный митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко начался в центре Минска на площади Независимости. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:17
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575840070.html
https://ria.ru/20200815/1575837229.html
Так баррикады никто не строит,мусорные баки ,лавочки и тротуар не разбирают.За что разгонять?Нет провокаций,и сторонников оппозиции не гоняют.
154
И никто не разгоняет.. двойные стандарты
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575851056_0:251:2887:1875_1400x0_80_0_0_ce0c2adf9797fa23ccf8e254e6099cf9.jpg
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РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

13:17 16.08.2020
52806
© REUTERS / Vasily FedosenkoЛюди на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости в Минске, Беларусь
Люди на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости в Минске, Беларусь
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Люди на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости в Минске, Беларусь
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Проправительственный митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко начался в центре Минска на площади Независимости.
Митинг, планировавшийся на полдень, начался с задержкой более чем на час.
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Как передаёт корреспондент РИА Новости, на площади Независимости собралось уже несколько тысяч человек. Площадка перед Домом правительства огорожена. За ограждением собирается значительная толпа демонстрантов. Люди продолжают приходить большими группами с разных сторон проспекта Независимости, они держат белорусские флаги.
По периметру площади дежурят усиленные наряды милиции.
Это первая акция в поддержку Лукашенко после выборов и с начала протестов. Как отмечается в заявлении провластной общественной организации "Белая Русь", на митинге соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
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3672720581
Обсудить 86
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Так баррикады никто не строит,мусорные баки ,лавочки и тротуар не разбирают.За что разгонять?Нет провокаций,и сторонников оппозиции не гоняют.
16 августа, 13:25
АААлекс. А.
118100035
И никто не разгоняет.. двойные стандарты
16 августа, 13:20
Андрей Дашков
411210104
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