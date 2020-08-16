В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

Люди на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости в Минске, Беларусь

Люди на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости в Минске, Беларусь

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Проправительственный митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Проправительственный митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко начался в центре Минска на площади Независимости.

Митинг, планировавшийся на полдень, начался с задержкой более чем на час.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, на площади Независимости собралось уже несколько тысяч человек. Площадка перед Домом правительства огорожена. За ограждением собирается значительная толпа демонстрантов. Люди продолжают приходить большими группами с разных сторон проспекта Независимости, они держат белорусские флаги.

По периметру площади дежурят усиленные наряды милиции.

Это первая акция в поддержку Лукашенко после выборов и с начала протестов. Как отмечается в заявлении провластной общественной организации "Белая Русь", на митинге соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.