https://ria.ru/20200816/1575851145.html
В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко
Проправительственный митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко начался в центре Минска на площади Независимости. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:17
2020-08-16T13:17
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Алекс. А.
Так баррикады никто не строит,мусорные баки ,лавочки и тротуар не разбирают.За что разгонять?Нет провокаций,и сторонников оппозиции не гоняют.
154
Андрей Дашков
И никто не разгоняет.. двойные стандарты
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минск
белоруссия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 16 авг - РИА Новости.
Проправительственный митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко
начался в центре Минска на площади Независимости.
Митинг, планировавшийся на полдень, начался с задержкой более чем на час.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, на площади Независимости собралось уже несколько тысяч человек. Площадка перед Домом правительства огорожена. За ограждением собирается значительная толпа демонстрантов. Люди продолжают приходить большими группами с разных сторон проспекта Независимости, они держат белорусские флаги.
По периметру площади дежурят усиленные наряды милиции.
Это первая акция в поддержку Лукашенко после выборов и с начала протестов. Как отмечается в заявлении провластной общественной организации "Белая Русь", на митинге соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
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