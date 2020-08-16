Россия серьезно изучает идею США создать линию связи по космосу

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия серьезно изучает озвученные США предложения по космосу, в том числе по горячей линии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что США предлагают России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
"Идеи разные. О наших идеях мы американцам говорили. И мы, конечно, серьезно рассматриваем то, что они предложили нам, включая аспект, о котором вы сказали. Но нельзя вырывать какие-то элементы из общей канвы. Это относится к теме космоса в целом. То, что там происходит, оказывало и будет оказывать возрастающее влияние на задачу обеспечения стратегической стабильности", - сказал Рябков в интервью изданию "Коммерсант".
По его словам, внутри этого космического досье есть сюжеты, которые не должны "выпирать", которые нельзя искусственно обособлять от других.
"Там есть внутренние взаимосвязи, о них мы тоже говорим, и в принципе есть основа для продолжения соответствующих обсуждений", - добавил Рябков.
11 августа, 14:35Сказано в эфиреЭксперт: Космические силы США ставят задачи, угрожающие безопасности РФАмериканские космические силы смогут вести наступательные операции, говорится в доктрине этого нового вида Вооруженных сил США. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил опасность такой позиции.
Ранее Космическое командование США распространило заявление, что располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия. По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915. Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.
Минобороны России 15 июля действительно сообщило об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".