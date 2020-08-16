https://ria.ru/20200816/1575850862.html
Представители властей приехали на митинг сторонников Лукашенко в Минске
На площадь Независимости в Минске, где планируется провести митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, пришли премьер-министр Роман... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:04
2020-08-16T14:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 16 авг - РИА Новости.
На площадь Независимости в Минске
, где планируется провести митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко
, пришли премьер-министр Роман Головченко
, глава администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова
, передаёт агентство Sputnik Беларусь
.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о перекрытии движение по проспекту Независимости в центр Минска в районе площади Победы. На 14 часов запланировано шествие оппозиции по проспекту.
Сейчас небольшие группы сторонников оппозиции уже собираются на площади Якуба Коласа. Проезжающие автомобили приветствуют их гудками.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они были сопряжены с беспорядками с погромами киосков, автомобилей правоохранителей и подавлялись силовиками. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-15 августа по всей республике носили мирный характер, протестующие требуют отставки Лукашенко, пересчета голосов по итогам выборов.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб.
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