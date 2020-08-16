Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга

Ранее на площадь Независимости приехали участники митинга на туристических автобусах.

Проезд по проспекту вдоль площади уже закрыт, все проезды к ней заблокированы. Правоохранительные органы выставили металлические ограждения.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. После объявления результатов голосования в стране начались массовые акции протеста.