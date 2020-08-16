https://ria.ru/20200816/1575850775.html
Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга
Кортеж Александра Лукашенко прибыл к Дому правительства в центре Минска, где должен собраться митинг в поддержку действующего президента, сообщает Sputnik... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:01
2020-08-16T13:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575849311.html
Natalia Bikowa
Зато он единственный, кто готов возглавить своих сторонников. Все остальные только по заграницам и в штабах.
13
9
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
На площадь Независимости заехал лимузин из президентского гаража
На площадь Независимости заехал лимузин из президентского гаража в сопровождении спецподразделения "Стрела"
2020-08-16T13:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире