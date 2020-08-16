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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575850775.html
Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга
Кортеж Александра Лукашенко прибыл к Дому правительства в центре Минска, где должен собраться митинг в поддержку действующего президента, сообщает Sputnik... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575849311.html
Зато он единственный, кто готов возглавить своих сторонников. Все остальные только по заграницам и в штабах.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
На площадь Независимости заехал лимузин из президентского гаража
На площадь Независимости заехал лимузин из президентского гаража в сопровождении спецподразделения "Стрела"
2020-08-16T13:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга

13:01 16.08.2020 (обновлено: 13:04 16.08.2020)
55018
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кортеж Александра Лукашенко прибыл к Дому правительства в центре Минска, где должен собраться митинг в поддержку действующего президента, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее на площадь Независимости приехали участники митинга на туристических автобусах.
Проезд по проспекту вдоль площади уже закрыт, все проезды к ней заблокированы. Правоохранительные органы выставили металлические ограждения.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. После объявления результатов голосования в стране начались массовые акции протеста.
Белоруссия
Вчера, 12:03Протесты в Белоруссии
Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах
1061487253
Обсудить 9
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Зато он единственный, кто готов возглавить своих сторонников. Все остальные только по заграницам и в штабах.
16 августа, 13:22
Natalia Bikowa
920002
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