Россия и США обсудят ядерные носители на встрече в Вене

"Для нас крайне важно донести до коллег из США обязательность рассмотрения всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Мы не можем, скажем, ограничиваться только тематикой боезарядов или транспарентности. Нам нужно сфокусироваться на проблематике носителей. Нужно четко отфиксировать взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями", - заявил Рябков в интервью "Коммерсанту".