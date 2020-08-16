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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575850419.html
Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко
Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил, что готов на переговоры с властями о том, как и когда действующий глава государства... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T12:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко

12:48 16.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил, что готов на переговоры с властями о том, как и когда действующий глава государства Александр Лукашенко уйдет с поста.
Ранее Тихановская, которая находится сейчас в Литве, инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
14 августа, 19:32Акценты
Странная тактика белорусской оппозиции. Тихановская записала новый роликКандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала видеообращение, в котором призвала власти прекратить насилие и пойти на диалог.
"Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.
Там отмечают, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах городов Белоруссии, отмечая, что ужасы жестокого разгона силовиками участников протестов "никогда не должны повториться".
В штабе также приветствовали информацию в СМИ о готовящейся забастовке с понедельника сотрудников Белтелерадиокомпании и трудовых коллективов других предприятий.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
14 августа, 19:02Протесты в Белоруссии
Президент Литвы заявил, что Тихановская поддержала его план по Белоруссии
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