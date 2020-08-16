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Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко
Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил, что готов на переговоры с властями о том, как и когда действующий глава государства... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T12:48
2020-08-16T12:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 16 авг - РИА Новости.
Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской
заявил, что готов на переговоры с властями о том, как и когда действующий глава государства Александр Лукашенко
уйдет с поста.
Ранее Тихановская, которая находится сейчас в Литве, инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.
"Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.
Там отмечают, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах городов Белоруссии, отмечая, что ужасы жестокого разгона силовиками участников протестов "никогда не должны повториться".
В штабе также приветствовали информацию в СМИ о готовящейся забастовке с понедельника сотрудников Белтелерадиокомпании и трудовых коллективов других предприятий.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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