https://ria.ru/20200816/1575850316.html
В Минске протестующие направились к Дому правительства
Противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в воскресенье выдвинулись на площадь Независимости к Дому правительства, где планируется... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T12:44
2020-08-16T12:44
мвд белоруссии
александр лукашенко
дзержинский
минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мвд белоруссии, александр лукашенко, дзержинский, минск
МИНСК, 16 авг - РИА Новости.
Противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко
в воскресенье выдвинулись на площадь Независимости к Дому правительства, где планируется акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Группа оппозиционно настроенных граждан днем в воскресенье направилась от станции метро "Малиновка" в центр Минска
, она двигается по проспекту Дзержинского. По ходу движения к участникам акции присоединяются новые люди. Начало несанкционированного массового мероприятия под названием "Национальный марш "За свободу" намечено на 14.00 у Дома правительства.
Между тем, еще с 12.00 на этой же площадке готовится митинг сторонников Лукашенко, его организовала провластная общественная организация "Белая Русь".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они были сопряжены с беспорядками с погромами киосков, автомобилей правоохранителей и жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-15 августа по всей республике носили мирный характер, протестующие требуют отставки Лукашенко, пересчета голосов по итогам выборов.
По данным МВД Белоруссии
, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб.