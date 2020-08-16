В Минске протестующие направились к Дому правительства

Между тем, еще с 12.00 на этой же площадке готовится митинг сторонников Лукашенко, его организовала провластная общественная организация "Белая Русь".

Какой помощи и против кого ждет Лукашенко от Путина?

Какой помощи и против кого ждет Лукашенко от Путина?

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они были сопряжены с беспорядками с погромами киосков, автомобилей правоохранителей и жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-15 августа по всей республике носили мирный характер, протестующие требуют отставки Лукашенко, пересчета голосов по итогам выборов.