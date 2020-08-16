Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц, после того, как будет произведено необходимое количество вакцины, сообщил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее он заявил РИА Новости, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса планируется начать через 7-10 дней, участие в них будут принимать несколько десятков тысяч человек.
"Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдёт на пострегистрационное исследование. После этого, остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка 2-3 недели, может быть, месяц", — рассказал Гинцбург.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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