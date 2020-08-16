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Распространение нового коронавируса
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Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц, после того, как будет произведено необходимое количество вакцины, сообщил РИА... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:03
александр гинцбург
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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александр гинцбург, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

12:17 16.08.2020 (обновлено: 13:03 16.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц, после того, как будет произведено необходимое количество вакцины, сообщил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее он заявил РИА Новости, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса планируется начать через 7-10 дней, участие в них будут принимать несколько десятков тысяч человек.

"Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдёт на пострегистрационное исследование. После этого, остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка 2-3 недели, может быть, месяц", — рассказал Гинцбург.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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