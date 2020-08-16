Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

"Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдёт на пострегистрационное исследование. После этого, остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка 2-3 недели, может быть, месяц", — рассказал Гинцбург.