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Протесты в Белоруссии
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Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию
Россияне, задержанные под Минском и вернувшиеся на родину, рассказали в эфире телеканала "Россия 24", как попали в Белоруссию. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T12:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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задержание россиян под минском, россия, белоруссия, в мире

Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию

12:16 16.08.2020 (обновлено: 12:45 16.08.2020)
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Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россияне, задержанные под Минском и вернувшиеся на родину, рассказали в эфире телеканала "Россия 24", как попали в Белоруссию.
По словам одного из них, его сослуживец откликнулся на объявление на сайте "Авито" и некий Сергей Петрович представился куратором и предложил работу по охране нефтяных объектов в разных странах. Первоначально речь шла о Ливии и Сирии, а звонил куратор с сирийского номера. Собеседник телеканала добавил, что изначально "Сергей Петрович" просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, потом до 90 и наконец — до 180 человек. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях — в первую очередь в Донбассе и Сирии.
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Логистикой от Москвы до пункта назначения в Сирии занималась некая Лариса Самарина, следует из рассказа задержанных. Но потом им заявили, что "Сергей Петрович" погиб и назначен новый куратор по имени Артур. Он вел разговор о том, что теперь надо ехать на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэле.
"За сутки до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск — СтамбулГаванаКаракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30-е число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха", — сказал собеседник канала.
По словам россиян, вели они себя там адекватно: кто-то гулял, кто-то плавал в озере и занимался пробежками.
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"Все спали. Вдруг грохот — двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову", — продолжил собеседник телеканала.
Еще один из охранников отметил, что все думали, что это ошибка. "Люди не понимали, что вообще происходит, ощущение сюрреализма", — добавил он.
По словам задержанных, первоначально их увезли по райотделам и уже потом — в следственные изоляторы.

"Первые три дня к нам относились сурово: считали, что мы боевики, готовим побег, можем взбунтоваться и уничтожить охрану. Через три дня мне заявили, что я подозреваюсь в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Белоруссии", — рассказал один из россиян.

Политическими моментами охранники не интересовались. "О том, что там выборы, мы узнали по приезде. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал", — сказал собеседник телеканала.
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О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Белорусские СМИ назвали их боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
В российском МИД заявляли, что трактовка задержания со стороны Минская не выдерживает никакой критики, и призывали прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Две недели спустя, 14 августа, 32 задержанных вернулись в Россию. Еще один остался в Белоруссии, так как у него, помимо российского, есть и белорусское гражданство.
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