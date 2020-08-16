Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начнут через неделю

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, будут проводиться на базе нескольких медучреждений Москвы, которые определит департамент здравоохранения Москвы, начнутся они через 7-10 дней, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Пострегистрационный этап исследований начнётся через 7-10 дней... Набирают желающих те поликлинические базы, которые определяет департамент здравоохранения Москвы, будет 7 или 8 клинических баз, может быть, даже больше", - рассказал Гинцбург.
Он уточнил, что в исследовании будут принимать участие несколько десятков тысяч человек, сейчас идет утверждение всей документации, в том числе страхование участников исследования.
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи, займут от 4 до 6 месяцев, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Думаю, что от 4 до 6 месяцев будут продолжаться пострегистрационные исследования",- сказал Гинцбург.
Медики, работающие в "красных зонах", вероятно, тоже будут принимать участие в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"По всей видимости, департамент здравоохранения Москвы хочет спланировать так, чтобы в эти несколько десятков тысяч в первую очередь вошли медики, которые в красной зоне работают. Это совершенно правильно",- подчеркнул Гинцбург.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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