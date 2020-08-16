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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575849311.html
Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах
Участники провластного митинга в центре города прибывают в район площади Независимости на автобусах, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T12:48
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575836038.html
Думаю, что сторонников Лукашенко в стране не меньше чем противников. Просто это другие люди. Они не ходят с польско-литовские флагами, не бросаются на ОМОН и не давят машинами сотрудников Милиции. Скорее всего их даже больше. Но агрессивное меньшинство захватывая улицы сщемит нормальных работящих белорусов. Те даже из дома бояться выйти, что бы не попасть под замес
244
Правильно всё организовано.Это люди труда и дела,которые и создают эту страну.То,что им организована доставка из других регионов,это правильно.
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/105204/26/1052042612_0:108:3266:1945_1400x0_80_0_0_0f320f25d0ebe5dc4af2308e33bb757f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах

12:03 16.08.2020 (обновлено: 12:48 16.08.2020)
29884
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкБелоруссия
Белоруссия
© РИА Новости / Егор Еремов
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Белоруссия. Архивное фото
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Участники провластного митинга в центре города прибывают в район площади Независимости на автобусах, сообщает корреспондент РИА Новости.
Три туристических автобуса свернули с проспекта Независимости на улицу Свердлова и остановились в полукилометре от перекрестка. Из них вышли мужчины и женщины средних лет. "Мы на митинг", - смеются между собой выходящие пассажиры.
Водители проезжающих машин притормаживают и выкрикивают слова осуждения в адрес участников акции.
Колонна отправилась по улице к проспекту, через квартал милицейский кордон досмотрел сумки идущих и пропустил их. Автобусы с проспекта Независимости на улицу Свердлова продолжают прибывать. Позже еще шесть туристических автобусов свернули с проспекта. На лобовом стекле у них надпись "Заказной".
Леонид Калашников
Вчера, 19:22
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21026281471
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что сторонников Лукашенко в стране не меньше чем противников. Просто это другие люди. Они не ходят с польско-литовские флагами, не бросаются на ОМОН и не давят машинами сотрудников Милиции. Скорее всего их даже больше. Но агрессивное меньшинство захватывая улицы сщемит нормальных работящих белорусов. Те даже из дома бояться выйти, что бы не попасть под замес
16 августа, 12:10
АНАлександр Невский
169010466
Правильно всё организовано.Это люди труда и дела,которые и создают эту страну.То,что им организована доставка из других регионов,это правильно.
16 августа, 12:15
Manf Nain
129800254
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