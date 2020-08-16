https://ria.ru/20200816/1575849311.html
Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах
Участники провластного митинга в центре города прибывают в район площади Независимости на автобусах, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T12:03
2020-08-16T12:48
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575836038.html
Александр Невский
Думаю, что сторонников Лукашенко в стране не меньше чем противников. Просто это другие люди. Они не ходят с польско-литовские флагами, не бросаются на ОМОН и не давят машинами сотрудников Милиции. Скорее всего их даже больше. Но агрессивное меньшинство захватывая улицы сщемит нормальных работящих белорусов. Те даже из дома бояться выйти, что бы не попасть под замес
244
Manf Nain
Правильно всё организовано.Это люди труда и дела,которые и создают эту страну.То,что им организована доставка из других регионов,это правильно.
193
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/105204/26/1052042612_0:108:3266:1945_1400x0_80_0_0_0f320f25d0ebe5dc4af2308e33bb757f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире