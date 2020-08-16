Участников служений схимонаха Сергия отлучили от Церкви

"Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия. Поэтому… я обязан довести до сведения нашего благочестивого клира и богобоязненных мирян, что те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых или схимонахом Сергием (Романовым) или примкнувшими к нему и находящимися в запрещении священнослужителями, приступал к таинствам исповеди и причащения – вольно или невольно, сознательно или по наивности, но совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно Церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения", - говорится в письме митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на сайте епархии.