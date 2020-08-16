Участников служений схимонаха Сергия отлучили от Церкви

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отлучил от церкви участников служений, проводимых лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым).
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными.
"Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия. Поэтому… я обязан довести до сведения нашего благочестивого клира и богобоязненных мирян, что те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых или схимонахом Сергием (Романовым) или примкнувшими к нему и находящимися в запрещении священнослужителями, приступал к таинствам исповеди и причащения – вольно или невольно, сознательно или по наивности, но совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно Церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения", - говорится в письме митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на сайте епархии.
В обращении уточняется, что для того чтобы вернуться в лоно церкви тем, кто участвовал в богослужениях отца Сергия, необходимо подать письменное прошение и обещание более не общаться со схимонахом и его сторонниками. "Тех же, кто, имея общение с раскольниками, захочет без обращения и покаяния участвовать в благодатной жизни Христовой Церкви, таковых пресвитерам надлежит не допускать до общения, не преподавать им никаких таинств, не поминать на проскомидии, а если таковые преставятся – не сподоблять отпевания и заупокойного поминовения, как врагов Христа и его Церкви", - подчеркнул митрополит.