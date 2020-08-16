Псковский губернатор поручил выяснить причину жестокого убийства собаки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что попросил прокурора региона разобраться с жестоким убийством собаки, которое вызвало широкий резонанс, и дать оценку действиям районной прокуратуры, не отреагировавшей на этот случай должным образом.
На прошлой неделе псковская общественная организация "Зоозащита" сообщала об убийстве собаки, которую зарезал сосед ее хозяйки, подозвав пса к забору и воткнув нож ему в пасть. При этом, как отмечали активисты, Невельская районная прокуратура не усмотрела в этом состава преступления.
"Хочу напомнить, что подобные преступления регулируются отдельной статьей Уголовного кодекса, но помимо прочего, это тревожный сигнал о психическом состоянии самого преступника. Кто знает, на кого он направит свой нож в следующий раз. Без контроля и разбирательства этот случай оставлять категорически нельзя. Мы уже переговорили по этому поводу с областным прокурором, он обещал взять вопрос на личный контроль, и я попросил отдельно дать оценку представителям Невельской межрайонной прокуратуры. Вы все видели в интернете ответ, который был дан заявительнице", - сказал Ведерников в своем видеообращении к жителям Псковской области в Instagram.
"Я полностью разделяю чувства хозяйки. Собаки воспринимаются как члены семьи, и такая утрата очень болезненна", - добавил губернатор.
25 октября 2019, 03:30Обновленный КоАП дополнят пунктами о жестоком обращении с животными