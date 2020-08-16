Псковский губернатор поручил выяснить причину жестокого убийства собаки

"Хочу напомнить, что подобные преступления регулируются отдельной статьей Уголовного кодекса, но помимо прочего, это тревожный сигнал о психическом состоянии самого преступника. Кто знает, на кого он направит свой нож в следующий раз. Без контроля и разбирательства этот случай оставлять категорически нельзя. Мы уже переговорили по этому поводу с областным прокурором, он обещал взять вопрос на личный контроль, и я попросил отдельно дать оценку представителям Невельской межрайонной прокуратуры. Вы все видели в интернете ответ, который был дан заявительнице", - сказал Ведерников в своем видеообращении к жителям Псковской области в Instagram.