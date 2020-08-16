Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании

"Думаю, поскольку Трамп заявил эту тему, говорит о том, что он разделяет те принципы и идеалы в части прав и свобод граждан, которые проповедует Сноуден. Сам факт, что Трамп об этом заявил, свидетельствует о том, что он не равнодушен, поэтому я думаю, что он будет разбираться (в ситуации)",- отметил адвокат.