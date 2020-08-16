https://ria.ru/20200816/1575848265.html
Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании
Все преследования в отношении экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена должны быть прекращены, в его ситуации речь не может быть о помиловании,... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:15
2020-08-16T11:53
сноуден получил временное убежище в россии
эдвард сноуден
анатолий кучерена
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сноуден получил временное убежище в россии, эдвард сноуден, анатолий кучерена, сша, в мире
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Все преследования в отношении экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена
должны быть прекращены, в его ситуации речь не может быть о помиловании, так как он не совершал преступления, считает адвокат Анатолий Кучерена
, представляющий интересы Сноудена в России.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что серьезно изучит возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена.
"Я не думаю, что там могут быть какие-то сложности в части принятия решений, допустим, о его помиловании. Хотя там нет оснований вообще вести речь о преступлении, поскольку Сноуден говорил о грубейших нарушениях прав и свобод не только американских граждан, но и граждан других государств. Я думаю, что речь должна идти не о помиловании, а о том, чтобы все возможные преследования Сноудена были прекращены", - сказал Кучерена РИА Новости, комментируя сообщения о рассмотрении президентом США
Дональдом Трампом возможности помилования Сноудена.
Кучерена добавил, что само заявление Трампа - это "хорошая новость" .
"Думаю, поскольку Трамп заявил эту тему, говорит о том, что он разделяет те принципы и идеалы в части прав и свобод граждан, которые проповедует Сноуден. Сам факт, что Трамп об этом заявил, свидетельствует о том, что он не равнодушен, поэтому я думаю, что он будет разбираться (в ситуации)",- отметил адвокат.
Он сообщил, что пока находится в отпуске, но как только выйдет из него, свяжется со Сноуденом, чтобы обсудить ситуацию с заявлением Трампа.