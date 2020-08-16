Россия призвала США взвесить преимущества саммита СБ ООН по Ирану

"Мы все же считаем, что это слишком важная тема для того, чтобы ее откладывать в долгий ящик и не воспользоваться потенциалом российской инициативы, которая абсолютно предметна и понятна во всех смыслах - чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в зоне персидского залива и все таки попробовать сдвинуть с места дело выработки для этого региона коллективных решений",- подчеркнул замглавы МИД РФ.