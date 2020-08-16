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Россия призвала США взвесить преимущества саммита СБ ООН по Ирану
Предложение Москвы по саммиту СБ ООН с участием Ирана и ФРГ остается на столе даже после заявления президента США Дональда Трампа, ситуация требует, чтобы... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T12:30
дональд трамп
совет безопасности оон
сергей рябков
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
владимир путин
германия
иран
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РИА Новости
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353
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дональд трамп, совет безопасности оон, сергей рябков, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), владимир путин, германия, иран, сша, в мире

Россия призвала США взвесить преимущества саммита СБ ООН по Ирану

11:44 16.08.2020 (обновлено: 12:30 16.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Предложение Москвы по саммиту СБ ООН с участием Ирана и ФРГ остается на столе даже после заявления президента США Дональда Трампа, ситуация требует, чтобы встречу не откладывали, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Накануне Трамп заявил, что вряд ли поддержит идею президента РФ Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по ситуации в персидском заливе. Он заявил, что "подождет до окончания выборов".
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Путин заявил в пятницу, что Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Российский президент предложил в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации в Персидском заливе.
"Безусловно, конечно", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, остается ли на столе предложение России по проведению встречи даже после заявления Трампа.
Он добавил, что Москва призывает США "вновь взвесить преимущества его реализации".
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"Мы все же считаем, что это слишком важная тема для того, чтобы ее откладывать в долгий ящик и не воспользоваться потенциалом российской инициативы, которая абсолютно предметна и понятна во всех смыслах - чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в зоне персидского залива и все таки попробовать сдвинуть с места дело выработки для этого региона коллективных решений",- подчеркнул замглавы МИД РФ.
По его словам, практика показала, что односторонние подходы "ущербны и вредны". "Шантаж и давление, как, наверное, в этом смогли уже убедиться авторы этой политики в Вашингтоне, искомых им результатов не дают", - констатировал Рябков.
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Дональд ТрампСовет Безопасности ООНСергей РябковРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Владимир ПутинГерманияИранСШАВ мире
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