Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Опубликованы постановление белорусского правительства о сложении полномочий перед вновь избранным президентом и указ главы белорусского государства Опубликованы постановление белорусского правительства о сложении полномочий перед вновь избранным президентом и указ главы белорусского государства Александра Лукашенко о поручении Совету министров продолжить работу до формирования нового его состава, документы размещены на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, в соответствии с конституцией премьер Роман Головченко постановляет "сложить полномочия правительства Республики Беларусь перед вновь избранным президентом Республики Беларусь". Постановление вступило в силу со дня его принятия - с 15 августа.

Одновременно опубликован указ президента, которым в связи со сложением правительством полномочий поручается премьер-министру, заместителям премьер-министра, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров "путем издания президентом Республики Беларусь правовых актов о назначении на указанные должности".

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства республики готов работать и после выборов, хотя "могут быть какие-то нюансы", и поручил своей администрации оперативно подготовить соответствующие документы.