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Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии
Опубликованы постановление белорусского правительства о сложении полномочий перед вновь избранным президентом и указ главы белорусского государства Александра... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:09
роман головченко
александр лукашенко
белоруссия
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
роман головченко, александр лукашенко, белоруссия

Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии

11:09 16.08.2020
3259
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Дом правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Опубликованы постановление белорусского правительства о сложении полномочий перед вновь избранным президентом и указ главы белорусского государства Александра Лукашенко о поручении Совету министров продолжить работу до формирования нового его состава, документы размещены на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, в соответствии с конституцией премьер Роман Головченко постановляет "сложить полномочия правительства Республики Беларусь перед вновь избранным президентом Республики Беларусь". Постановление вступило в силу со дня его принятия - с 15 августа.
Одновременно опубликован указ президента, которым в связи со сложением правительством полномочий поручается премьер-министру, заместителям премьер-министра, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров "путем издания президентом Республики Беларусь правовых актов о назначении на указанные должности".
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве
09:24
В штабе бывшего соперника Лукашенко раскрыли местонахождение его семьи
Ранее в субботу Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства республики готов работать и после выборов, хотя "могут быть какие-то нюансы", и поручил своей администрации оперативно подготовить соответствующие документы.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
06:50Протесты в Белоруссии
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3732145
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