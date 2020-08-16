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Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем воздушного флота России отметил огромный труд работников гражданской авиации, их знания, опыт и... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:00
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353
60
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60
россия, михаил мишустин

Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником

11:00 16.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем воздушного флота России отметил огромный труд работников гражданской авиации, их знания, опыт и энергию, а также выразил благодарность ветеранам отрасли, поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
День воздушного флота России – профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры страны. Этот день отмечается в Российской Федерации ежегодно в третье воскресенье августа. В 2020 году праздник приходится на 16 августа.
"Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с Днем воздушного флота России... За каждым достижением отрасли - огромный труд работников гражданской авиации, которые прилагают к выполнению поставленных задач все свои знания, опыт, энергию. Особая благодарность - ветеранам отрасли, которые сохраняют традиции авиаторов, передают их новому поколению специалистов", - говорится в поздравлении премьера.
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Мишустин также подчеркнул значимость авиационного транспорта для развития национальной экономики и социальной сферы, а также успешное развитие российского авиакомплекса. "Сегодня российский авиакомплекс успешно развивается. Ежегодно увеличивается и обновляется парк воздушных судов, расширяются маршруты полетов, строятся современные аэродромы, модернизируется аэропортовая инфраструктура", - добавил он.
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РоссияМихаил Мишустин
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