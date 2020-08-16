Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником

"Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с Днем воздушного флота России... За каждым достижением отрасли - огромный труд работников гражданской авиации, которые прилагают к выполнению поставленных задач все свои знания, опыт, энергию. Особая благодарность - ветеранам отрасли, которые сохраняют традиции авиаторов, передают их новому поколению специалистов", - говорится в поздравлении премьера.