Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем воздушного флота России отметил огромный труд работников гражданской авиации, их знания, опыт и энергию, а также выразил благодарность ветеранам отрасли, поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
День воздушного флота России – профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры страны. Этот день отмечается в Российской Федерации ежегодно в третье воскресенье августа. В 2020 году праздник приходится на 16 августа.
"Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с Днем воздушного флота России... За каждым достижением отрасли - огромный труд работников гражданской авиации, которые прилагают к выполнению поставленных задач все свои знания, опыт, энергию. Особая благодарность - ветеранам отрасли, которые сохраняют традиции авиаторов, передают их новому поколению специалистов", - говорится в поздравлении премьера.
Мишустин также подчеркнул значимость авиационного транспорта для развития национальной экономики и социальной сферы, а также успешное развитие российского авиакомплекса. "Сегодня российский авиакомплекс успешно развивается. Ежегодно увеличивается и обновляется парк воздушных судов, расширяются маршруты полетов, строятся современные аэродромы, модернизируется аэропортовая инфраструктура", - добавил он.