Цепкало объяснил отъезд семьи из России

"Да, конечно", - сказал Цепкало, отвечая на вопрос, связан ли поспешный отъезд его супруги и детей из России с заведенным на него уголовным делом.

Супруга политика с начала недели находилась в России - как заявлял сам Цепкало, он попросил ее уехать из Белоруссии, чтобы на нее не оказывали давление. Сам он все это время находился в Киеве.

В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений