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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575847811.html
Цепкало объяснил отъезд семьи из России
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что решение об отъезде его супруги Вероники из России на Украину было принято в РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:49
протесты в белоруссии
валерий цепкало
мвд белоруссии
минск
белоруссия
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У Цепкало все просто. Где лучше кормят, там и Родина
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минск
белоруссия
варшава
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201804_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_9c69f3626499263666e7a3acfbf414ff.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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валерий цепкало, мвд белоруссии, минск, белоруссия, варшава, в мире

Цепкало объяснил отъезд семьи из России

10:49 16.08.2020
4096
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВероника Цепкало
Вероника Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Вероника Цепкало
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что решение об отъезде его супруги Вероники из России на Украину было принято в связи с тем, что Минск открыл против него уголовное дело и объявил в межгосударственный розыск.
Ранее в штабе политика сообщили агентству, что семья Цепкало воссоединилась на Украине, куда к Валерию приехали из России супруга Вероника и дети. Сообщалось, что на следующей неделе они переберутся в Варшаву, где у Цепкало намечены встречи с "очень влиятельными" политиками из Вашингтона. Цепкало был объявлен в России в розыск после того, как в Белоруссии против него завели уголовное дело о взятке. Политик заявил, что дело сфабриковано.
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Цепкало назвал чушью обвинения во взятке
"Да, конечно", - сказал Цепкало, отвечая на вопрос, связан ли поспешный отъезд его супруги и детей из России с заведенным на него уголовным делом.
Супруга политика с начала недели находилась в России - как заявлял сам Цепкало, он попросил ее уехать из Белоруссии, чтобы на нее не оказывали давление. Сам он все это время находился в Киеве.
Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
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В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений
66933336
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоМВД БелоруссииМинскБелоруссияВаршаваВ мире
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У Цепкало все просто. Где лучше кормят, там и Родина
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АНАлександр Невский
2700103
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