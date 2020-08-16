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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200816/1575847358.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье и Северной Осетии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:158:3082:1892_1400x0_80_0_0_241a42f032747c57b8adef322422cb69.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, московская область (подмосковье)

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

10:32 16.08.2020
637
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье и Северной Осетии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,0%, 2. Московская область, Республика Северная Осетия - 0,2%, 3. Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край, Чеченская Республика - 0,3%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)
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