https://ria.ru/20200816/1575847323.html
В России выявили 4969 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 4969 новых случаев коронавируса, 68 человек умерли, 3557 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:31
2020-08-16T11:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 4969 новых случаев коронавируса, 68 человек умерли, 3557 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 1284 человек (25,8 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.
Новые случаи заболевания зафиксировали в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Темпы роста заболеваемости в целом по стране составляют 0,5 процента, ниже всего они в Подмосковье и Северной Осетии — 0,2 процента.
Больше всего новых случаев в Москве — 688. В Санкт-Петербурге выявили 163 инфицированных, в Подмосковье — 154, в Свердловской области — 150, в Ростовской области и Ставропольском крае — по 129, в Нижегородской области — 123.
Всего с начала пандемии число случаев заражения в России достигло 922 853. Умерли за все время 15 685 человек, вылечились — 732 968.
В мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается более 21 миллиона инфицированных, 755 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 5,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф