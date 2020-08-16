https://ria.ru/20200816/1575847111.html
В Подмосковье двое детей пострадали в результате ДТП
Один человек погиб, еще пятеро, в том числе двое детей, пострадали на трассе М-7 в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:24
2020-08-16T10:24
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200815/1575814219.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия