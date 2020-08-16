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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200816/1575847078.html
В России провели более 32,5 миллиона тестов на коронавирус
Более 32,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 32,5 миллиона тестов на коронавирус

10:23 16.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПроизводство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории "Хеликс"
Производство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории Хеликс
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Производство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории "Хеликс". Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 32,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся более 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 32,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 229 888 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 312 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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