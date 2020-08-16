Распределять вакцину от коронавируса в России будет государство

Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи

Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вакцину от COVID-19 включили в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство, говорится на Вакцину от COVID-19 включили в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство, говорится на сайте правительства

"Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита", — отмечается в сообщении.

Помимо новой вакцины, в перечень добавили еще шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.

На этой неделе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название " Спутник V ", это раствор для внутримышечного введения.

Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Как заявляли в Минздраве, такая схема позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

Первую партию вакцины уже произвели. А в целом мощности позволяют производить до 500 миллионов доз в год.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 922 тысячи, 15,6 тысяч человек скончались, 732 тысячи вылечились.