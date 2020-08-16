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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200816/1575846729.html
Распределять вакцину от коронавируса в России будет государство
Вакцину от COVID-19 включили в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство, говорится на сайте правительства. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T12:26
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Распределять вакцину от коронавируса в России будет государство

10:10 16.08.2020 (обновлено: 12:26 16.08.2020)
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© РИА Новости / Минздрав РФ / Перейти в фотобанкУпаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
© РИА Новости / Минздрав РФ
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Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вакцину от COVID-19 включили в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство, говорится на сайте правительства.

"Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита", — отмечается в сообщении.

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Помимо новой вакцины, в перечень добавили еще шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.
На этой неделе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название "Спутник V", это раствор для внутримышечного введения.
Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Как заявляли в Минздраве, такая схема позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Первую партию вакцины уже произвели. А в целом мощности позволяют производить до 500 миллионов доз в год.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 922 тысячи, 15,6 тысяч человек скончались, 732 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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