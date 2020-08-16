https://ria.ru/20200816/1575846729.html
Распределять вакцину от коронавируса в России будет государство
Вакцину от COVID-19 включили в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство, говорится на сайте правительства. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:10
2020-08-16T12:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Вакцину от COVID-19 включили в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство, говорится на сайте правительства
.
"Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита", — отмечается в сообщении.
Помимо новой вакцины, в перечень добавили еще шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.
На этой неделе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название "Спутник V
", это раствор для внутримышечного введения.
Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Как заявляли в Минздраве, такая схема позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Первую партию вакцины уже произвели. А в целом мощности позволяют производить до 500 миллионов доз в год.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 922 тысячи, 15,6 тысяч человек скончались, 732 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф