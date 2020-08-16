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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575846662.html
Цепкало заявил об отсутствии угроз его семье при пересечении границы
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что на границе угроз его семье не было, просто долго проверяли документы. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:36
мвд белоруссии
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протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мвд белоруссии, варшава, валерий цепкало, белоруссия, в мире

Цепкало заявил об отсутствии угроз его семье при пересечении границы

10:05 16.08.2020 (обновлено: 10:36 16.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко Валерий Цепкало
 Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Валерий Цепкало. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что на границе угроз его семье не было, просто долго проверяли документы.
Ранее в штабе политика сообщили агентству, что семья Цепкало уже находится на территории Украины, куда перебралась из России. Представитель штаба сообщал, что Веронику Цепкало более трех часов удерживали ночью с детьми на погранпереходе Троебортное (граница РФ и Украины) во время перемещения по нейтральной полосе из-за "метки в базе".
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"Нет, нет", - сказал Цепкало, отвечая на вопрос, были ли какие-то угрозы в отношении его супруги при пересечении границы.
"Их просто продержали очень долго, но отпустили", - добавил он, подтвердив, что сейчас семья находится с ним в Киеве.
"Мы сейчас вместе, слава богу. (Жена и дети) только приехали", - сказал Валерий Цепкало.
"Не спала всю ночь, спать хочу", - призналась сама Вероника Цепкало, добавив, что "в целом" чувствует себя хорошо.
Супруга политика в начале недели повторно выехала из Минска в Россию, как заявлял сам Цепкало, чтобы на нее не оказывали давление.
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Экс-претендент на пост президента Белоруссии заявил, что намерен с семьей переехать из Украины в Польшу, и не исключил, что потом они направятся в Вильнюс.
"Да, скоро очень переедем. Ждем справку, чтобы в карантин не попасть", - сказал Цепкало, отвечая на вопрос, действительно ли он с семьей намерен переехать из Украины в Польшу.
Экс-кандидат в президенты вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов, прошедших 9 августа, поскольку опасался уголовного преследования. Позже к ним присоединилась и супруга Цепкало - Вероника. Сообщалось, что на следующей неделе семья планирует перебраться в Варшаву, где у Цепкало намечены встречи с "очень влиятельными" политиками из Вашингтона.
Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
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В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.
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