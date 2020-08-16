Цепкало заявил об отсутствии угроз его семье при пересечении границы

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что на границе угроз его семье не было, просто долго проверяли документы.

Ранее в штабе политика сообщили агентству, что семья Цепкало уже находится на территории Украины , куда перебралась из России. Представитель штаба сообщал, что Веронику Цепкало более трех часов удерживали ночью с детьми на погранпереходе Троебортное (граница РФ и Украины) во время перемещения по нейтральной полосе из-за "метки в базе".

"Нет, нет", - сказал Цепкало, отвечая на вопрос, были ли какие-то угрозы в отношении его супруги при пересечении границы.

"Их просто продержали очень долго, но отпустили", - добавил он, подтвердив, что сейчас семья находится с ним в Киеве.

"Мы сейчас вместе, слава богу. (Жена и дети) только приехали", - сказал Валерий Цепкало.

"Не спала всю ночь, спать хочу", - призналась сама Вероника Цепкало, добавив, что "в целом" чувствует себя хорошо.

Супруга политика в начале недели повторно выехала из Минска в Россию, как заявлял сам Цепкало, чтобы на нее не оказывали давление.

Экс-претендент на пост президента Белоруссии заявил, что намерен с семьей переехать из Украины в Польшу, и не исключил, что потом они направятся в Вильнюс.

"Да, скоро очень переедем. Ждем справку, чтобы в карантин не попасть", - сказал Цепкало, отвечая на вопрос, действительно ли он с семьей намерен переехать из Украины в Польшу.

Экс-кандидат в президенты вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов, прошедших 9 августа, поскольку опасался уголовного преследования. Позже к ним присоединилась и супруга Цепкало - Вероника. Сообщалось, что на следующей неделе семья планирует перебраться в Варшаву , где у Цепкало намечены встречи с "очень влиятельными" политиками из Вашингтона.

Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.