Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Центральный банк прорабатывает возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Конечно, это, на наш взгляд, будет востребовано, потому что человеку часто нужно не только снять наличные, но и пополнить свою карту, пополнить счет или совершить другую операцию", — пояснил он.
По словам представителя регулятора, внедрение сервиса повысит доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных районах, где сложно найти банкоматы. Для запуска системы потребуются время и, вероятно, изменения в действующих законах.
По данным газеты "Известия", такой проект в ближайшем будущем запустит Промсвязьбанк. Инициативу также рассматривают Ак Барс Банк, "Дом.РФ", крымский РНКБ и Visa.
Сейчас россияне могут снять наличные (до пяти тысяч рублей) на кассах магазинов в отдельных населенных пунктах. Обязательное условие — совершение покупки.