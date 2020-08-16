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Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов
Центральный банк прорабатывает возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" глава... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:06
михаил мамута
центральный банк рф (цб рф)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил мамута, центральный банк рф (цб рф), общество

Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов

10:01 16.08.2020 (обновлено: 11:06 16.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Центральный банк прорабатывает возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Конечно, это, на наш взгляд, будет востребовано, потому что человеку часто нужно не только снять наличные, но и пополнить свою карту, пополнить счет или совершить другую операцию", — пояснил он.

По словам представителя регулятора, внедрение сервиса повысит доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных районах, где сложно найти банкоматы. Для запуска системы потребуются время и, вероятно, изменения в действующих законах.
По данным газеты "Известия", такой проект в ближайшем будущем запустит Промсвязьбанк. Инициативу также рассматривают Ак Барс Банк, "Дом.РФ", крымский РНКБ и Visa.
Сейчас россияне могут снять наличные (до пяти тысяч рублей) на кассах магазинов в отдельных населенных пунктах. Обязательное условие — совершение покупки.
471142041
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Михаил МамутаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
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