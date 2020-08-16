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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575846023.html
Цепкало намерен встретиться с "влиятельными политиками" из Вашингтона
Встречи с "очень влиятельными" политиками из Вашингтона намечены у экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало в Варшаве, куда он планирует на РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:05
протесты в белоруссии
валерий цепкало
белоруссия
сша
варшава
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
валерий цепкало, белоруссия, сша, варшава, в мире

Цепкало намерен встретиться с "влиятельными политиками" из Вашингтона

09:35 16.08.2020 (обновлено: 11:05 16.08.2020)
10072
© AP Photo / Sergei GritsБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
© AP Photo / Sergei Grits
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. Архивное фото
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Встречи с "очень влиятельными" политиками из Вашингтона намечены у экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало в Варшаве, куда он планирует на время переехать с Украины вместе с семьей, заявили РИА Новости в штабе Цепкало.
Ранее в штабе сообщили, что семья Цепкало уже находится на территории Украины, куда перебралась из России. Политик вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до президентских выборов, прошедших 9 августа, поскольку опасался уголовного преследования. Позже к ним присоединилась и супруга Цепкало — Вероника.
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"Это (переезд в Польшу — ред.) не произойдет прямо сейчас, это произойдет в течение нескольких дней ближайших. Да, у них такие планы есть — перебраться в Варшаву. Это будет временное место жительства. У Валерия в Варшаве предполагаются встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона", — заявил представитель штаба.
Собеседник агентства также уточнил, что переезд Цепкало в Польшу предварительно планируется на вторник, если будут готовы соответствующие документы.
Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
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В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоБелоруссияСШАВаршаваВ мире
Популярные комментарии
значит правильно его объявили в розыск. предатель-грантоед.
16 августа, 09:37
Yerik Beissen
18911103
Ну вот масочки и сброшены...
16 августа, 09:38
OFOlga Fancelli
17111024
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