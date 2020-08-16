https://ria.ru/20200816/1575845619.html
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Бывший главный редактор журнала Hello и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук снова вышла замуж. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T09:24
2020-08-16T09:28
паулина андреева
федор бондарчук
шоу-бизнес
светлана бондарчук
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паулина андреева, федор бондарчук, шоу-бизнес, светлана бондарчук