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Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Бывший главный редактор журнала Hello и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук снова вышла замуж. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T09:28
паулина андреева
федор бондарчук
шоу-бизнес
светлана бондарчук
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паулина андреева, федор бондарчук, шоу-бизнес, светлана бондарчук

Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук

09:24 16.08.2020 (обновлено: 09:28 16.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший главный редактор журнала Hello и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук снова вышла замуж.
Новым супругом стал бизнесмен Сергей Харченко. Зарегистрировали брак в Гагаринском ЗАГСе.
Друзья Бондарчук уже опубликовали первые фото и видео торжества.
В комментариях подписчики желают семейного благополучия.
Светлана и Федор Бондарчук были женаты 25 лет. У них двое детей и двое внуков. В 2016 году супруги развелись. Через три года Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой.
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Паулина АндрееваФедор БондарчукШоу-бизнесСветлана Бондарчук
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