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Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в воскресенье
Незначительный локальный дождь и потепление до 20-22 градусов, климатической нормы августа, ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T09:10
евгений тишковец
москва
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
евгений тишковец, москва

Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

09:10 16.08.2020
627
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДвойная радуга над Москвой
Двойная радуга над Москвой
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Двойная радуга над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Незначительный локальный дождь и потепление до 20-22 градусов, климатической нормы августа, ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Плюс 20-22 в городе, 18-23 по области. То есть нас ждет незначительный локальный дождь и потепление до климатической нормы августа",- сказал Тишковец.
Синоптик также сообщил, что ожидается западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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Евгений ТишковецМосква
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