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В США рассказали о "двух шагах" в переговорах по СНВ
США рассматривают вариант "двух шагов" при заключении с Россией нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям, заявил в интервью японскому... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:28
россия
маршалл биллингсли
выход сша из договора о рсмд
договор снв-3
сша
снв
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, маршалл биллингсли, выход сша из договора о рсмд, договор снв-3, сша, снв, в мире

В США рассказали о "двух шагах" в переговорах по СНВ

08:59 16.08.2020 (обновлено: 10:28 16.08.2020)
9206
© РИА Новости / В. Бельцов / Перейти в фотобанкЛиквидация вооружений в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений
Ликвидация вооружений в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений
© РИА Новости / В. Бельцов
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Ликвидация вооружений в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Архивное фото
ТОКИО, 16 авг — РИА Новости. США рассматривают вариант "двух шагов" при заключении с Россией нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям, заявил в интервью японскому изданию "Никкэй" спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
По его словам, из-за того что Пекин не хочет участвовать в трехстороннем обсуждении, Вашингтон может вначале пойти на разработку новых рамок взаимодействия с Москвой, а лишь затем добиваться переговоров трех стран.
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"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
"В долгосрочной перспективе увеличение арсенала Китая может в разной степени затрагивать безопасность России. Сотрудничество Китая по разоружению лежит в общих интересах России и США", — цитирует издание слова американского спецпредставителя.
Биллингсли напомнил, что президент Дональд Трамп придерживается позиции о возможности продления договора СНВ-3 "при соблюдении условий". Он также не исключил, что путем диалога с Россией Вашингтон попытается оказать определенное воздействие на Китай.
"Двусторонние переговоры были бы очень мудрым методом", — добавил Биллингсли.
Договор СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. Президент России Владимир Путин предлагал продлить его на пять лет без предварительных условий. Администрация США настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, в Пекине эту идею отвергают.
Как ожидается, будущее договора СНВ-3 станет одной из тем для обсуждения на встрече Биллингсли с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, которая состоится 16-18 августа в Вене.
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РоссияМаршалл БиллингслиВыход США из договора о РСМДДоговор СНВ-3СШАСНВВ мире
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16 августа, 09:04
Арсений Новиков
2900001
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