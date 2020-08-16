В США рассказали о "двух шагах" в переговорах по СНВ

ТОКИО, 16 авг — РИА Новости. США рассматривают вариант "двух шагов" при заключении с Россией нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям, заявил в интервью японскому изданию "Никкэй" спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
По его словам, из-за того что Пекин не хочет участвовать в трехстороннем обсуждении, Вашингтон может вначале пойти на разработку новых рамок взаимодействия с Москвой, а лишь затем добиваться переговоров трех стран.
"В долгосрочной перспективе увеличение арсенала Китая может в разной степени затрагивать безопасность России. Сотрудничество Китая по разоружению лежит в общих интересах России и США", — цитирует издание слова американского спецпредставителя.
Биллингсли напомнил, что президент Дональд Трамп придерживается позиции о возможности продления договора СНВ-3 "при соблюдении условий". Он также не исключил, что путем диалога с Россией Вашингтон попытается оказать определенное воздействие на Китай.
"Двусторонние переговоры были бы очень мудрым методом", — добавил Биллингсли.
Договор СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. Президент России Владимир Путин предлагал продлить его на пять лет без предварительных условий. Администрация США настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, в Пекине эту идею отвергают.
Как ожидается, будущее договора СНВ-3 станет одной из тем для обсуждения на встрече Биллингсли с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, которая состоится 16-18 августа в Вене.